Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырёх континентов

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Судьи оценили его прокат в 111,82 балла.

Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Ханю. Он был установлен на Гран-при России в 2018 году — 110,53 балла.

Ранее стало известно, что Юдзуру вернулся к короткой и произвольной программам, с которыми он завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане в 2018 году.

На чемпионатах мира 25-летний фигурист завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. На чемпионатах четырёх континентов он трижды становился вторым.

Чемпионат четырёх континентов в Сеуле завершится 9 февраля.