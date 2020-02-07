Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырёх континентов
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Судьи оценили его прокат в 111,82 балла.
Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Ханю. Он был установлен на Гран-при России в 2018 году — 110,53 балла.
Ранее стало известно, что Юдзуру вернулся к короткой и произвольной программам, с которыми он завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане в 2018 году.
На чемпионатах мира 25-летний фигурист завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. На чемпионатах четырёх континентов он трижды становился вторым.
Чемпионат четырёх континентов в Сеуле завершится 9 февраля.
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