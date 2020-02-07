Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), установив мировой рекорд — 111,82 балла. Вторым стал китаец Цзинь Боян. Третий результат продемонстрировал американец Джейсон Браун.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 111,82 (мировой рекорд).
2. Цзинь Боян (Китай) — 95,83.
3. Джейсон Браун (США) — 94,71.
4. Киган Мессинг (Канада) — 94,03.
5. Юма Кагияма (Япония) — 91,61.
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 90,37.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 88,22.
8. Томоки Хиватаси (США) — 88,09.
9. Нам Нгуен (Канада) — 85,24.
10. Камден Пулкинен (США) — 84,66.
Произвольную программу фигуристы представят 9 февраля.
- 7 февраля 2020
-
16:07
-
15:53
-
15:53
-
15:42
-
15:09
-
14:57
-
13:59
-
13:26
-
13:22
-
12:57
-
12:49
-
12:33
-
12:01
-
11:58
-
11:43
-
11:16
-
10:34
-
10:18
-
10:13
-
09:35
-
09:34
-
00:45
- 6 февраля 2020
-
23:47
-
23:29
-
23:28
-
22:56
-
22:55
-
22:23
-
21:48
-
21:37
-
21:27
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:50