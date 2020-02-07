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Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов

Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), установив мировой рекорд — 111,82 балла. Вторым стал китаец Цзинь Боян. Третий результат продемонстрировал американец Джейсон Браун.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 111,82 (мировой рекорд).
2. Цзинь Боян (Китай) — 95,83.
3. Джейсон Браун (США) — 94,71.
4. Киган Мессинг (Канада) — 94,03.
5. Юма Кагияма (Япония) — 91,61.
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 90,37.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 88,22.
8. Томоки Хиватаси (США) — 88,09.
9. Нам Нгуен (Канада) — 85,24.
10. Камден Пулкинен (США) — 84,66.

Произвольную программу фигуристы представят 9 февраля.

Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырёх континентов
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