Министр спорта Украины о России: мы должны выступать на территории агрессора ради медалей

Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский оценил целесообразность выступления украинских спортсменов в России.

Весной 2018 года бывший министр спорта Украины Игорь Жданов своим указом запретил украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях, которые проходят на территории России. Позже запрет был заменён отказом в государственном финансировании поездки.

«Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали.



Мы, для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора», — цитирует Бородянского «Интерфакс-Украина».