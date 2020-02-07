Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию

Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Даниил Самсонов стал победителем первенства России по фигурному катанию в Саранске. Второе место занял Пётр Гуменник, лидировавший после короткой программы. Третий результат продемонстрировал Андрей Мозалёв. По итогам короткой программы Мозалёв занимал 13-е место.

Фигурное катание. Первенство России. Саранск
Юноши. Итоговое положение
1. Даниил Самсонов — 261,22.
2. Пётр Гуменник — 258,42.
3. Андрей Мозалёв — 250,07.
4. Георгий Куница — 239,66.
5. Евгений Семененко — 237,18.
6. Илья Яблоков — 226,10.
7. Андрей Кутовой — 220,40.
8. Артём Ковалёв — 217,60.
9. Кирилл Сарновский — 212,42.
10. Всеволод Князев — 209,26.

Сегодня, 7 февраля, спортивные пары представят короткую программу, а девушки выступят с произвольной.

Гуменник выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020