Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию

Даниил Самсонов стал победителем первенства России по фигурному катанию в Саранске. Второе место занял Пётр Гуменник, лидировавший после короткой программы. Третий результат продемонстрировал Андрей Мозалёв. По итогам короткой программы Мозалёв занимал 13-е место.

Фигурное катание. Первенство России. Саранск

Юноши. Итоговое положение

1. Даниил Самсонов — 261,22.

2. Пётр Гуменник — 258,42.

3. Андрей Мозалёв — 250,07.

4. Георгий Куница — 239,66.

5. Евгений Семененко — 237,18.

6. Илья Яблоков — 226,10.

7. Андрей Кутовой — 220,40.

8. Артём Ковалёв — 217,60.

9. Кирилл Сарновский — 212,42.

10. Всеволод Князев — 209,26.

Сегодня, 7 февраля, спортивные пары представят короткую программу, а девушки выступят с произвольной.