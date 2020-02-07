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Кацалапов: номера для шоу Art on Ice поставили себе сами за восемь часов

Кацалапов: номера для шоу Art on Ice поставили себе сами за восемь часов
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как проходила подготовка к ледовому шоу Art on Ice в Цюрихе. Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы.

«Номера, с которыми мы будем выступать в Art on Ice, мы ставили себе сами. За два дня до отъезда в Цюрих мы вышли на лёд в Москве, прокатались в общей сложности восемь часов, поставили себе два номера плюс ещё один, случайно перепутав музыку. Так что у нас даже есть резервная постановка. Когда прилетели в Швейцарию, нас с Викой прямо с самолёта привезли на каток, поскольку один из наших номеров включает в себя групповую часть в середине постановки, и мы вместе с группой стали эту часть отрабатывать», — приводит слова Кацалапова RT.

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