Синицина — о выступлении в шоу: подзаряжаешься энергией от других спортсменов и зрителей

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о своём отношении к выступлению в ледовых шоу. Действующие чемпионы Европы перед первенством планеты приглашены на шоу Art on Ice.

«Это прежде всего большой плюс в том смысле, что, катаясь в таком режиме, ты не выходишь из формы. Неважно, под какую музыку приходится выступать: мы всё равно выполняем свои шаги, делаем какие-то элементы, поддержки. То есть не расслабляемся. Во-вторых, ты постоянно подзаряжаешься энергией от других спортсменов, от танцоров, от общей атмосферы, от зрителей. Это совершенно особенный опыт», — приводит слова Синициной RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 пройдёт с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).