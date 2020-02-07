Винер-Усманова обрадовалась ошибке гимнасток в квалификации Гран-при в Москве

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российской группы в квалификации упражнения с пятью мячами на московском этапе Гран-при. Сборная России набрала 32,400 балла и заняла второе место, уступив команде Беларуси.
«Они показали себя очень прилично, но в конце была ошибка двукратной олимпийской чемпионки Анастасии Близнюк. Она очень старалась отбить правильно мяч, но, к сожалению, отбила чуть-чуть с отклонением, и мяч полетел не туда, и дальше пошло-поехало, потому что это упражнение как полёт самолёта. Это такая программа, которая должна работать как компьютер. Малейший сбой — и всё уходит, это нелегко. Я считаю, что для первых соревнований они выступили нормально.
32 балла при условии, что они сделали ошибку. Но это и должно было быть. Если бы они сделали всё идеально, тогда можно было бы вешать медали заранее и расслабляться. Очень хорошо, что они сделали ошибку, у нас ещё есть финал», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».
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