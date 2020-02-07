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Пара Панфилова/Рылов выиграла короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

Пара Панфилова/Рылов выиграла короткую программу на первенстве России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

На первенстве России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования в короткой программе среди спортивных пар. Лучший результат показали победители юношеских Олимпийских игр 2020 года и финала юниорского Гран-При сезона-2019/2020 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Второй результат показали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, третий — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Фигурное катание. Первенство России. Саранск
Спортивные пары. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 75,49
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 72,46
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 71,93
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 70,94
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 67,99
6. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 66,11.

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