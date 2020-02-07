Лыжница Карлссон прокомментировала возвращение на Кубок мира после отстранения

Шведка Фрида Карлссон прокомментировала возвращение на Кубок мира по лыжным гонкам, следующий этап которого состоится в Фалуне (Швеция). В декабре Карлссон была исключена из состава национальной сборной Швеции по медицинским показаниям.

«Я тяжело это восприняла. Вначале я была подавлена и просто спала целыми днями. Все мои партнёры по команде были нацелены на хорошие результаты в Фалуне, пока моей единственной целью было попадание на этот этап», – цитирует Фриду Карлссон VG.

На прошлогоднем чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходил в Зефельде (Австрия), Карлссон завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в гонке на 10 км классикой и бронзу в масс-старте на 30 км.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне пройдёт 8-9 февраля.