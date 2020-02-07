FINA назвала Ромашину и Колесниченко лучшими спортсменками 2019 года в синхронном плавании

Меджународная федерация плавания (FINA) признала россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко лучшими спортсменками 2019 года в синхронном плавании.

На прошлогоднем чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) россиянки выиграли золотые медали и в технической, и в произвольной программе среди пар. Кроме того, Ромашина стала лучшей в произвольной одиночной программе, а Колесниченко — в одиночной технической программе.

Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Колесниченко — олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Среди мужчин лучшим спортсменом признали Александра Мальцева, одержавшего на ЧМ-2019 победу в парной технической и произвольной программах.