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Юношеский ЧМ по гандболу среди женских команд перенесён из Китая из-за коронавируса

Юношеский ЧМ по гандболу среди женских команд перенесён из Китая из-за коронавируса
Другие / Гандбол 0

Международная федерация гандбола (IHF) объявила об изменении места проведения юношеского чемпионата мира среди женщин, сообщает пресс-служба IHF. Турнир 2020 года должен был проходить с 18 по 30 августа в Китае. Причиной переноса стала вспышка коронавируса на территории этой страны.

«С учётом недавних событий в Китае, связанных со вспышкой коронавируса, Международная федерация гандбола совместно с Китайской ассоциацией гандбола решили, что в Китае не будет проходить юношеский чемпионат мира 2020 года среди женщин. Хочется поблагодарить Китайскую ассоциацию гандбола за их поддержку, понимание и готовность вернуть права на проведение чемпионата мира. Это отвечает интересам игроков и обеспечит надёжное планирование для всех вовлечённых сторон», — говорится в заявлении IHF.

Новое место проведения турнира будет определено на заседании исполкома IHF, которое состоится 27 февраля в Каире.

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