Владелец шоу Art on Ice: Загитова волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане

Владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер прокомментировал дебют в его представлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Россиянка не избежала падения с тройного флипа во время второго выхода на лёд, но дважды уверенно исполнила этот прыжок во время заключительного поклона.
«Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой, а позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане перед своим олимпийским прокатом. Это нормально. В том смысле, что привыкать всё равно придётся: к формату шоу, к количеству зрителей, к тому, что борта катка вдвое ниже обычных, и это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором.
Уменьшить количество прыжков или облегчить их? 25 лет назад, создавая шоу, я совершенно не собирался делать его чисто спортивным. Идея была в том, чтобы создать именно спектакль, увязав воедино музыку, танец и спорт. Но звёзды тем не менее должны исполнять прыжки и другие сложные элементы, а не просто красиво кататься. Это закон. Этого хотят зрители, этого хочу я сам, и раз уж трачу на Art on Ice большие деньги, то и шоу должно быть первоклассным во всех отношениях», — приводит слова Хёнера RT.
- 7 февраля 2020
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