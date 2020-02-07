Владелец шоу Art on Ice: Загитова волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане

Владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер прокомментировал дебют в его представлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Россиянка не избежала падения с тройного флипа во время второго выхода на лёд, но дважды уверенно исполнила этот прыжок во время заключительного поклона.

«Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой, а позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане перед своим олимпийским прокатом. Это нормально. В том смысле, что привыкать всё равно придётся: к формату шоу, к количеству зрителей, к тому, что борта катка вдвое ниже обычных, и это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором.

Уменьшить количество прыжков или облегчить их? 25 лет назад, создавая шоу, я совершенно не собирался делать его чисто спортивным. Идея была в том, чтобы создать именно спектакль, увязав воедино музыку, танец и спорт. Но звёзды тем не менее должны исполнять прыжки и другие сложные элементы, а не просто красиво кататься. Это закон. Этого хотят зрители, этого хочу я сам, и раз уж трачу на Art on Ice большие деньги, то и шоу должно быть первоклассным во всех отношениях», — приводит слова Хёнера RT.