Владелец шоу Art on Ice: вижу серьёзную проблему — карьера фигуристок становится короче

Владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер объяснил, почему из юных звёзд российского женского одиночного катания пригласил бы в своё гала-представление Алёну Косторную, а не Александру Трусову или Анну Щербакову.
«Я бы выбрал, конечно же, Косторную. Она показывает взрослое и очень зрелое катание. Я, кстати, вижу серьёзную проблему в том, что возраст фигуристок постоянно снижается, а карьера становится всё более и более короткой. Во-первых, люди должны иметь возможность запомнить звёзд и полюбить их. Во-вторых, фигуристка должна понимать, что она хочет донести своим катанием до зрителя, а это умение в нашем виде спорта приходит с возрастом. Если его нет, прыжки не помогут. Даже если эти прыжки четверные», — приводит слова Хёнера RT.
В юбилейном шоу 2020 года Россию представляют олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
- 7 февраля 2020
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