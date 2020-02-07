Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли турнир Bavarian Open

Бронзовые призёры финала Гран-при российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями международного турнира серии «челленджер» Bavarian Open в Оберстдорфе (Германия).
Второе место благодаря успешному выступлению в произвольной программе заняли хозяева льда Анника Хокке и Роберт Кункель. Третьими стали россияне Карина Акопова и Максим Шагалов.
Мишина и Галлямов — первые запасные в составе сборной России на чемпионат мира.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Bavarian Open. Оберстдорф, Германия
Спортивные пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 202,23
2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 176,63
3. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 170,34
4. Зоуи Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) – 169,89
5. Вивьенн Контарино/Марко Паулетти (Италия) – 144,19
- 7 февраля 2020
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