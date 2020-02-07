Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли турнир Bavarian Open

Бронзовые призёры финала Гран-при российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями международного турнира серии «челленджер» Bavarian Open в Оберстдорфе (Германия).

Второе место благодаря успешному выступлению в произвольной программе заняли хозяева льда Анника Хокке и Роберт Кункель. Третьими стали россияне Карина Акопова и Максим Шагалов.

Мишина и Галлямов — первые запасные в составе сборной России на чемпионат мира.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Bavarian Open. Оберстдорф, Германия

Спортивные пары



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 202,23

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 176,63

3. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 170,34

4. Зоуи Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) – 169,89

5. Вивьенн Контарино/Марко Паулетти (Италия) – 144,19