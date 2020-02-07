Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске завершились соревнования девушек. Победу одержала Камила Валиева, второй стала Софья Акатьева, третьей — Дарья Усачёва. Все они представляют школу «Самбо-70».
В произвольной программе Валиева допустила небольшую ошибку (степ-аут) при приземлении с сольного четверного тулупа и чисто исполнила этот прыжок в каскаде с двойным тулупом. Акатьева была безупречна в исполнении тех же прыжков, что и позволило ей подняться на второе место.
Отметим, что Софья Самоделкина из ЦСКА, дважды исполнившая тройной аксель — сольно и в каскаде с двойным тулупом, — стала четвёртой.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки
1. Камила Валиева – 238,17
2. Софья Акатьева – 218,44
3. Дарья Усачёва – 217,30
4. Софья Самоделкина – 207,50
5. Майя Хромых – 204,40
6. Аделия Петросян – 201,07
- 7 февраля 2020
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