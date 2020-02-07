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Победная произвольная программа фигуристки Валиевой на первенстве России. Видео

Победная произвольная программа фигуристки Валиевой на первенстве России. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России, которое проходит в Саранске. В соревнованиях девушек Валиева выиграла как короткую, так и произвольную программу. По сумме двух выступлений Камила почти на 20 баллов опередила ставшую второй Софью Акатьеву, которая также занимается в школе «Самбо-70».

В произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа: сольный с ошибкой на выезде — степ-аут, а также чистый второй тулуп в каскаде с двойным тулупом. Кроме того, Камила сделала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

Видео произвольной программы Валиевой доступно на сайте Первого канала.

Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию
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