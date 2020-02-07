Победная произвольная программа фигуристки Валиевой на первенстве России. Видео

Победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России, которое проходит в Саранске. В соревнованиях девушек Валиева выиграла как короткую, так и произвольную программу. По сумме двух выступлений Камила почти на 20 баллов опередила ставшую второй Софью Акатьеву, которая также занимается в школе «Самбо-70».

В произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа: сольный с ошибкой на выезде — степ-аут, а также чистый второй тулуп в каскаде с двойным тулупом. Кроме того, Камила сделала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

Видео произвольной программы Валиевой доступно на сайте Первого канала.