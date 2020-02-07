Глейхенгауз: если бы можно было, то увеличили количество тулупов у Валиевой до семи

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги выступления юниоров на первенстве России. Победу одержали воспитанники группы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Даниил Самсонов. В соревнованиях девушек ученицы школы «Самбо-70» заняли весь пьедестал.

«Мы оцениваем каждого спортсмена отдельно, и кто-то справился хуже, а кто-то лучше. Идеально сегодня никто не выступил: у Даниила помарка на тулупе, Соня тоже потеряла баллы на каскадах. При этом они показали интересную борьбу. Думаю, зрителям было приятно смотреть. Результат хороший, но можно было занять места чуть выше.

Будут ли усложнения к чемпионату мира? Камиле пока нечем усложниться — она не прыгает ничего сложнее, чем у неё есть. Если бы можно было, то увеличили количество тулупов до семи. У Дани Самсонова много четверных в арсенале. Плохо, что они все вместе пока не готовы. Приходится выбирать то тулуп, то сальхов, то флип.

Не чувствуем ли недостатка конкуренции? После того как ушла Каролина Костнер, в Европе нет сильных соперниц, чего не скажешь о мире. Основные баталии будут на чемпионате мира. Относительная разница? Она только у Камилы. Она сочетает в себе и прыжковые качества, и вращения», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза

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