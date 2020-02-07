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Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на этапе КМ в Канаде

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на этапе КМ в Канаде
Другие / Конькобежный спорт 0

Российские конькобежцы заняли все призовые места на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Калгари (Канада). Победу одержал чемпион мира Руслан Мурашов. 0,011 секунды ему уступил рекордсмен мира на этой дистанции Павел Кулижников, третье время показал Виктор Муштаков.

На дистанции 1000 м россиянки Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова заняли второе и третье места, уступив японке Нао Кодаире.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Калгари, Канада
Мужчины. 500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,043.
2. Павел Кулижников (Россия) – 34,052.
3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,068…
18. Артём Арефьев (Россия) – 34,778.

Женщины. 1000 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 1.12,649.
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.12,803.
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.12,842…
5. Дарья Качанова (Россия) – 1.12,979…
7. Ангелина Голикова (Россия) – 1.13,145.

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