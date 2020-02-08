Валиева: Алиса Лью — сильный соперник, который подстёгивает меня кататься лучше

Чемпионка России среди юниоров Камила Валиева подвела итоги своего выступления на первенстве страны и рассказала о конкуренции.

«Довольна своим выступлением, если бы не степ-аут на первом прыжке – четверном тулупе, то прокат можно было бы назвать идеальным. А так я довольна, что собралась на второй четверной и сделала его, откатала чисто остальные элементы. Ошибка отчасти была связана с волнением, отчасти – с техникой исполнения. Не очень хорошо просто сделала это прыжок.

Борьба с Софьей Акатьевой, которая тоже сделала два четверных? Ещё была Соня Самоделкина с двумя тройными акселями, много было сильных девочек. Мне кажется все девочки здесь очень хорошие. Конкуренция всегда подстёгивает. Нельзя расслабиться и сказать – да ладно, я что-то прыгну, а другие девочки прыгать не будут. Нет, все девочки прыгают, стараются, все девочки молодцы.

Думаю ли об Алисе Лью и первенстве мира? Живём сегодняшним днём. Сегодня Алисы здесь нет. Алиса – это ещё один сильный соперник, который подстёгивает меня кататься лучше, делать элементы успешнее. Так что хорошо, что она выступает», — приводит слова Валиевой «Спорт Бизнес Online».