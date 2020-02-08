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Хальфварссон — о травме Клебо: никогда бы не сломал палец, если бы бил по боксёрской груше

Хальфварссон — о травме Клебо: никогда бы не сломал палец, если бы бил по боксёрской груше
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский лыжник Калле Хальфварссон выразил уверенность, что никогда не оказался бы в той ситуации, в которую поставил себя трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

В начале недели 23-летний Клебо сломал палец, ударив в боксёрский игровой автомат. Йоханнес бил по груше, но рука соскользнула, и он случайно попал по металлической части автомата. В итоге Клебо, который и так отстаёт от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира на 235 очков вынужден пропустить этап соревнований в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля.

«Очевидно, что этого не должно было случиться. Если вы не можете правильно ударить по боксёрской груше, вам не следует бить. Я бы никогда не сломал палец, если бы бил по боксёрской груше», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

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