Хальфварссон — о травме Клебо: никогда бы не сломал палец, если бы бил по боксёрской груше

Шведский лыжник Калле Хальфварссон выразил уверенность, что никогда не оказался бы в той ситуации, в которую поставил себя трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
В начале недели 23-летний Клебо сломал палец, ударив в боксёрский игровой автомат. Йоханнес бил по груше, но рука соскользнула, и он случайно попал по металлической части автомата. В итоге Клебо, который и так отстаёт от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира на 235 очков вынужден пропустить этап соревнований в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля.
«Очевидно, что этого не должно было случиться. Если вы не можете правильно ударить по боксёрской груше, вам не следует бить. Я бы никогда не сломал палец, если бы бил по боксёрской груше», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
- 8 февраля 2020
-
01:02
-
00:50
-
00:24
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:58
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:34
-
20:59
-
20:58
-
19:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
16:54
-
16:39
-
16:07
-
15:53
-
15:53
-
15:42
-
15:09
-
14:57
-
13:59
-
13:26
-
13:22
-
12:57
-
12:49
-
12:33
-
12:01
-
11:58