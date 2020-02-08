Тарасова: юниорский чемпионат России надо показывать во всех странах мира
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что юниорский чемпионат России надо показывать во всех странах мира. Соревнования проходят в Саранске с 6 по 8 февраля.
«У меня фантастические чувства. Фантастическое катание каждой спортсменки из всех 18. Это уникальный чемпионат, который надо показывать во всех странах мира. Молодцы!» — приводит слова Тарасовой Sport24.
Победительницей соревнований девушек на первенстве России стала Камила Валиева, которая, как и Софья Акатьева, занявшая второе место, исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. А Софья Самоделкина, дважды исполнившая тройной аксель – сольно и в каскаде с двойным тулупом, стала только четвёртой.
Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию
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