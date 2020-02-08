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Россиянин Юсков выиграл забег на 1500 м на этапе Кубка мира в Калгари

Россиянин Юсков выиграл забег на 1500 м на этапе Кубка мира в Калгари
Другие / Конькобежный спорт 0

Трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков стал обладателем золотой медали на дистанции 1500 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в канадском Калгари.

Россиянин преодолел дистанцию за 1.43,234. Второе место занял представитель Китая Чжунъянь Нин, которому для преодоления дистанции понадобилось 1.43,262. Замкнул тройку призеров американец Джой Мантиа. Его время составило 1.43,741.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Калгари, Канада. Мужчины. 1500 м

1. Денис Юсков (Россия) — 1.43,234
2. Нин Чжунъянь (Китай) — 1.43,262
3. Джой Мантиа (США) — 1.43,741
4. Антони Желина-Болье (Канада) — 1.44,002
5. Марсель Боскер (Голландия) — 1.44,120

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