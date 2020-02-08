Россиянин Максим Буров одержал победу в акробатике на этапе КМ по фристайлу в США
Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США). Его результат — 139 баллов.
Бронзовым призёром стал россиянин Илья Буров (123,98). Второе место занял представитель Швейцарии Ноэ Рот (126,91).
Россиянин Павел Кротов показал восьмой результат (89,14).
У женщин в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли золото выиграла Александра Романовская из Беларуси (106,74). Россиянка Любовь Никитина стала шестой (67,32), Софья Алексеева — десятой (56,70).
Максим Буров — обладатель золотой и бронзовой медалей чемпионата мира 2019 года, серебряный и бронзовый призёр Универсиады-2019 в Красноярске. Илья Буров является бронзовым призёром Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
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