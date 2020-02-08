Ученица Тутберидзе Усачёва рассказала, как познакомилась с Ханю и Ченом

Фигуристка Дарья Усачёва подвела итоги выступления на юниорском первенстве России, где заняла третье место, а также рассказала о знакомстве с известными взрослыми фигуристами на финале Гран-при.

«В целом откаталась чисто. Единственное — два последних элемента были выполнены не на максимальную оценку. Рада, что отобралась на юниорский ЧМ. Четверные? Учу тройной аксель, он стал получаться намного лучше. Планирую выучить и вставить в произвольную программу.

Самый запоминающийся старт в сезоне? Финал Гран-при. Была невероятная атмосфера, очень высокий уровень турнира. Набралась опыта у взрослых спортсменов, посмотрела, как они разминаются и готовятся.

Из российской сборной удалось познакомиться со всеми. Познакомилась с Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом, сфотографировалась с ними на банкете", — приводит слова Усачёвой Sport24.