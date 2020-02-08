Фигуристка Валиева рассказала, как участие в ледовых шоу помогает ей на турнирах

Чемпионка России среди юниоров Камила Валиева подвела итоги выступления на первенстве страны. Она отметила, что перестала испытывать боль в колене, а также рассказала, что участие в ледовых шоу помогло ей раскрепоститься.



В перерыве между финалом юниорского Гран-при и первенством России Камила успела поучаствовать в двух шоу — в Германии и Белоруссии. По словам фигуристки, это добавило ей уверенности, потому что на шоу можно катать и показательные номера, и соревновательные программы. Правда, не везде размеры катка позволяют исполнять сложные элементы. Тем не менее выступления на публике раскрепощают и добавляют эмоций в катании.

«Перед финалом и на финале Гран-при в Турине, когда заходила на четверной, чувствовала боль в ноге, а сейчас болевых ощущений нет. Постепенно восстановила четверные. Рада, что в произвольной программе даже после неудачного выезда с первого тулупа сделала каскад с четверным. Хорошо была готова к этому старту и постаралась показать всё что могла. До чемпионата мира в Таллине остаётся не так много времени. Но мы с тренерами решили, что выступлю ещё в финале Кубка России, потому что в этом сезоне по определенным причинам у меня было не так много турниров. Это опыт, своего рода репетиция перед Таллином и одновременно соревнования», — приводит слова Валиевой сайт ФФККР.