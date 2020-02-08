Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин. Произвольную программу выиграла представительница Японии Рика Кихира, которая в итоге стала победительницей турнира. За два проката она получила от судей 232,34 балла.
Второй результат по сумме двух прокатов продемонстрировала представительница Южной Кореи Ю Ен (223,23). Третьей стала американка Брэди Теннелл (222,97).
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Женщины. Итоговые результаты
1. Рика Кихира (Япония) – 232,34.
2. Ю Ен (Южная Корея) – 223,23.
3. Брэди Теннелл (США) – 222,97.
4. Вакаба Хигути (Япония) – 207,47.
5. Каори Сакамото (Япония) – 202,79.
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 202,76.
7. Карен Чен (США) – 201,06.
8. Лим Ын Су (Южная Корея) – 200,59.
9. Эмбер Гленн (США) – 190,83.
10. Алисия Пино (Канада) – 173,55.
- 8 февраля 2020
-
11:48
-
11:43
-
11:34
-
11:08
-
10:40
-
10:33
-
09:33
-
09:01
-
02:29
-
01:33
-
01:02
-
00:50
-
00:24
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:58
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:34
-
20:59
-
20:58
-
19:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
16:54
-
16:39
-
16:07
-
15:53
-
15:53
-
15:42