Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин. Произвольную программу выиграла представительница Японии Рика Кихира, которая в итоге стала победительницей турнира. За два проката она получила от судей 232,34 балла.



Второй результат по сумме двух прокатов продемонстрировала представительница Южной Кореи Ю Ен (223,23). Третьей стала американка Брэди Теннелл (222,97).



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул

Женщины. Итоговые результаты



1. Рика Кихира (Япония) – 232,34.

2. Ю Ен (Южная Корея) – 223,23.

3. Брэди Теннелл (США) – 222,97.

4. Вакаба Хигути (Япония) – 207,47.

5. Каори Сакамото (Япония) – 202,79.

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 202,76.

7. Карен Чен (США) – 201,06.

8. Лим Ын Су (Южная Корея) – 200,59.

9. Эмбер Гленн (США) – 190,83.

10. Алисия Пино (Канада) – 173,55.