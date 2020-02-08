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Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов
Другие / Фигурное катание 0

В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин. Произвольную программу выиграла представительница Японии Рика Кихира, которая в итоге стала победительницей турнира. За два проката она получила от судей 232,34 балла.

Второй результат по сумме двух прокатов продемонстрировала представительница Южной Кореи Ю Ен (223,23). Третьей стала американка Брэди Теннелл (222,97).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Женщины. Итоговые результаты

1. Рика Кихира (Япония) – 232,34.
2. Ю Ен (Южная Корея) – 223,23.
3. Брэди Теннелл (США) – 222,97.
4. Вакаба Хигути (Япония) – 207,47.
5. Каори Сакамото (Япония) – 202,79.
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 202,76.
7. Карен Чен (США) – 201,06.
8. Лим Ын Су (Южная Корея) – 200,59.
9. Эмбер Гленн (США) – 190,83.
10. Алисия Пино (Канада) – 173,55.

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