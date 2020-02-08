Кихира — первая одиночница, дважды подряд выигравшая чемпионат четырёх континентов

Японка Рика Кихира стала первой в истории фигуристкой, кто дважды подряд одержал победу на чемпионате четырёх континентов в одиночном катании. На соревнованиях в Сеуле (Южная Корея) она выиграла короткую и произвольную программы. За два проката она получила от судей 232,34 балла.



В прошлом году Кихира выиграла золотую медаль на чемпионате четырёх континентов в Анахайме с результатом 233,12 балла.



Трижды побеждать на чемпионате четырёх континентов удавалась ещё одной представительнице Японии — Фумиэ Сугури. Это произошло в 2001 (Солт-Лейк-Сити, США), 2003 (Пекин, Китай) и 2005 (Каннын, Южная Корея) годах. Трижды победительницей турнира становилась японка Мао Асада. Она выигрывала золото в 2008 (Коян, Южная Корея), 2010 (Тайбэй, Китайский Тайбэй) и 2013 (Осака, Япония) годах.

Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов