Конькобежец Грязцов завершил карьеру и будет работать в сборной России

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что Сергей Грязцов завершил профессиональную карьеру. Он назначен на должность начальника российской команды.

«Сергей Грязцов завершил карьеру спортсмена, он уже работает в федерации. Сейчас он является начальником команды, в будущем возможен его переход на тренерскую работу», — цитирует Кравцова ТАСС.

33-летний Грязцов в ноябре 2019 года в составе сборной Москвы победил на чемпионате России в командной гонке. На чемпионате мира 2019 года на отдельных дистанциях в Германии россиянин занял 17-е место на дистанции 1500 м.

Напомним, ранее на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари (Канада) трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков стал обладателем золотой медали на дистанции 1500 м.