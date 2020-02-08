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Конькобежец Грязцов завершил карьеру и будет работать в сборной России

Конькобежец Грязцов завершил карьеру и будет работать в сборной России
Другие / Конькобежный спорт 0

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что Сергей Грязцов завершил профессиональную карьеру. Он назначен на должность начальника российской команды.

«Сергей Грязцов завершил карьеру спортсмена, он уже работает в федерации. Сейчас он является начальником команды, в будущем возможен его переход на тренерскую работу», — цитирует Кравцова ТАСС.

33-летний Грязцов в ноябре 2019 года в составе сборной Москвы победил на чемпионате России в командной гонке. На чемпионате мира 2019 года на отдельных дистанциях в Германии россиянин занял 17-е место на дистанции 1500 м.

Напомним, ранее на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари (Канада) трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков стал обладателем золотой медали на дистанции 1500 м.

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