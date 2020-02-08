Чемпион ОИ из ЮАР объяснил обнаруженный у него допинг некачественными пищевыми добавками

Южноафриканский пловец Роланд Шуман, дисквалифицированный Международной федерацией плавания (FINA) на один год за нарушение антидопинговых правил, заявил, что запрещённое вещество попало в организм с некачественными пищевыми добавками. Он рассчитывает на пересмотр дела и возможность участия в Олимпийских играх в Токио.
«В мае прошлого года принимал различные добавки. Все они были тщательно отобраны, чтобы избежать какой-либо возможности попадания запрещённых веществ в организм. Но это всё равно произошло.
Хочу отметить, что у меня дважды был отрицательный тест на допинг до мая 2019 года. И дважды после того, как было обнаружено, что мои образцы содержат следы запрещённых веществ.
Я бы никогда не стал сознательно принимать допинг и тем более вещество, которое, как известно, несёт риск рака, сердечного приступа и инсульта», — приводит слова пловца Reuters.
Положительный допинг-тест он сдал в мае 2019 года во время внесоревновательного контроля. В пробе Роланда было обнаружено вещество GW501516, которое является гормональным метаболическим модулятором и считается опасным для здоровья.
Шуман полагает, что факт дисквалификации на один год, а не на обычный срок — от двух до четырёх лет — «свидетельствует о том, что FINA понимает, что это могло быть непреднамеренно».
Кроме того, он отметил, что «не верил другим спортсменам, когда они заявляли о подобных эпизодах, но теперь на собственном горьком опыте знает, что это возможно».
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