Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун в шестой раз выиграла чемпионат четырёх контентов

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате четырёх контентов в Сеуле (Южная Корея). По сумме двух прокатов они набрали 217,51 балла.

Второе место заняли ещё одни представители Китая — Пэн Чэн и Цзинь Ян. Их итоговый результат составил 213,29 балла. На третью ступень пьедестала почёта поднялись канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (201,80).



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 217,51.

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 213,29.

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 201,80.

4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 196,15.

5. Тара Кейн/Дэниел О’Ши (США) – 186,20.