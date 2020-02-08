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Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун в шестой раз выиграла чемпионат четырёх контентов

Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун в шестой раз выиграла чемпионат четырёх контентов
Другие / Фигурное катание 0

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате четырёх контентов в Сеуле (Южная Корея). По сумме двух прокатов они набрали 217,51 балла.

Второе место заняли ещё одни представители Китая — Пэн Чэн и Цзинь Ян. Их итоговый результат составил 213,29 балла. На третью ступень пьедестала почёта поднялись канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (201,80).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 217,51.
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 213,29.
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 201,80.
4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 196,15.
5. Тара Кейн/Дэниел О’Ши (США) – 186,20.

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