Шанаева и Нарижный одержали победу в первенстве России в танцах на льду

Фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный выиграли золото в танцах на льду в первенстве России среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов. Бронзовые награды завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 182,09

2. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 181,72

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 180,97

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов – 171,38

5. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 166,41

6. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 157,60

7. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 157,30

8. София Алексова/Илья Владимиров – 157,10

9. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 155,34

10. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 149,55.

Соревнования в Саранске завершатся 8 февраля прокатом произвольной программы у спортивных пар.