Шанаева и Нарижный одержали победу в первенстве России в танцах на льду

Фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный выиграли золото в танцах на льду в первенстве России среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.
Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов. Бронзовые награды завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 182,09
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 181,72
3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 180,97
4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов – 171,38
5. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 166,41
6. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 157,60
7. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 157,30
8. София Алексова/Илья Владимиров – 157,10
9. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 155,34
10. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 149,55.
Соревнования в Саранске завершатся 8 февраля прокатом произвольной программы у спортивных пар.
- 8 февраля 2020
-
16:37
-
16:30
-
15:35
-
15:19
-
14:21
-
13:59
-
12:59
-
12:17
-
12:12
-
11:48
-
11:43
-
11:34
-
11:08
-
10:40
-
10:33
-
09:33
-
09:01
-
02:29
-
01:33
-
01:02
-
00:50
-
00:24
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:58
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:34
-
20:59
-
20:58
-
19:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05