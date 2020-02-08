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Шанаева и Нарижный одержали победу в первенстве России в танцах на льду

Шанаева и Нарижный одержали победу в первенстве России в танцах на льду
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный выиграли золото в танцах на льду в первенстве России среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов. Бронзовые награды завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Танцы на льду. Итоговое положение

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 182,09
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 181,72
3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 180,97
4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов – 171,38
5. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 166,41
6. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 157,60
7. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 157,30
8. София Алексова/Илья Владимиров – 157,10
9. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 155,34
10. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 149,55.

Соревнования в Саранске завершатся 8 февраля прокатом произвольной программы у спортивных пар.

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