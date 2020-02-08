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Глава Федерации фигурного катания Франции ушёл в отставку из-за секс-скандалов

Глава Федерации фигурного катания Франции ушёл в отставку из-за секс-скандалов
Другие / Фигурное катание 0

Президент Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге 8 февраля ушёл в отставку из-за скандалов, связанных с несовершеннолетними спортсменами и их бывшими тренерами, об изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает France 24.

На минувшей неделе тренер Жиль Бейер признал, что у него были «неуместные интимные отношения» с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, происходившем в 1990–1992 годах, когда ей было 15–17 лет. Кроме того, ещё три фигуристки заявили об аналогичных преступлениях со стороны бывших наставников.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну попросила Гайаге покинуть пост, но тот отказался, заявив, что «клеймить главу федерации, который трудолюбив и честен, — это отвратительно».

Гайаге возглавлял FFSG с 1998 года. С 2004-го по 2007-й его полномочия были приостановлены, после того как он был отстранён Международным союзом конькобежцев за участие в судейском скандале на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Глава FFSG отказался уйти в отставку на фоне сексуальных скандалов в фигурном катании
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