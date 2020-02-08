Сборная России по санному спорту объявила окончательный состав на чемпионат мира в Сочи

Тренерский штаб сборной России по санному спорту определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира. Мировое первенство состоится с 14 по 16 февраля в Сочи.

Две оставшиеся вакансии заняли Александр Горбацевич и Олеся Михайленко.

«В окончательный состав сборной на домашний чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Константин Кашкин/Всеволод Коршунов», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Сергея Чудинова.



На чемпионате мира 2019 года в Винтерберге (Германия) сборная России завоевала золото в эстафете и две бронзовые награды.