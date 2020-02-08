Бородавко: нет никакой радости от того, что Клебо не бежит в Фалуне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал изменения в программе девятого этапа Кубка мира, который проходит в Фалуне (Швеция), а также рассказал, что у Александра Большунова нет никакой радости от того, что его основной конкурент — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо — пропускает эти соревнования из-за травмы.

«Лыжные гонки всё больше загоняют в зал, и на это отчасти влияют именно погодные условия. Во всей средней Швеции абсолютно нет снега, поэтому было невозможно сделать большой круг. Организаторы приняли решение сократить дистанцию с 30 до 15 километров и провести масс-старт. Мы восприняли это нормально.

Мы с Александром разговаривали на тему травмы Клебо. Он не витает облаках, а серьёзно готовится к каждой гонке. Нет никакой радости от того, что Клебо не бежит. Есть конкретные задачи, которые нужно решать. Финиш наступает, когда заканчивается сезон, когда пересекаешь черту в заключительной гонке. Тогда и можно подводить итоги, а не на середине дистанции. Впереди очень много гонок, поэтому мы смотрим на ситуацию достаточно спокойно и трезво. Готовимся к каждому старту", — приводит слова Бородавко сайт Олимпийского комитета России.