Горнолыжник Хорошилов стал шестым в слаломе на этапе КМ во Франции
Россиянин Александр Хорошилов занял шестое место в слаломе на 16-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Шамони (Франция). Победу одержал француз Клеман Ноэль, который на 0,21 секунды опередил норвежца Тимона Хаугана. Третье время показал австриец Адриан Пертль.
Россиянин Павел Трихичев не пробился во вторую попытку.
Напомним, в 2020-м Хорошилов впервые за три года стал призёром этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, выиграв бронзу в слаломе на этапе соревнований в Венгене (Швейцария).
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 16-й этап. Шамони, Франция
Мужчины. Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.41,47.
2. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.41,68.
3. Адриан Пертль (Австрия) – 1.41,78…
6. Александр Хорошилов – 1.42,22.
Горнолыжник Хорошилов завоевал бронзу в слаломе на этапе КМ в Швейцарии
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
18:02
-
17:52
-
17:30
-
16:37
-
16:30
-
15:35
-
15:19
-
14:21
-
13:59
-
12:59
-
12:17
-
12:12
-
11:48
-
11:43
-
11:34
-
11:08
-
10:40
-
10:33
-
09:33
-
09:01
-
02:29
-
01:33
-
01:02
-
00:50
-
00:24
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:58
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:34
-
20:59
-
20:58
-
19:58
Партнерский контент