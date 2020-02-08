Горнолыжник Хорошилов стал шестым в слаломе на этапе КМ во Франции

Россиянин Александр Хорошилов занял шестое место в слаломе на 16-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Шамони (Франция). Победу одержал француз Клеман Ноэль, который на 0,21 секунды опередил норвежца Тимона Хаугана. Третье время показал австриец Адриан Пертль.

Россиянин Павел Трихичев не пробился во вторую попытку.

Напомним, в 2020-м Хорошилов впервые за три года стал призёром этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, выиграв бронзу в слаломе на этапе соревнований в Венгене (Швейцария).



Горнолыжный спорт. Кубок мира. 16-й этап. Шамони, Франция

Мужчины. Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.41,47.

2. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.41,68.

3. Адриан Пертль (Австрия) – 1.41,78…

6. Александр Хорошилов – 1.42,22.