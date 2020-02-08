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Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем. Победу одержал норвежец Пол Голдберг, вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес. Лидер Кубка мира в общем зачёте, россиянин Александр Большунов, финишировал третьим.

Отметим, что ранее сегодня Вальнес и Голдберг выиграли квалификацию, в которой Большунов также был третьим. Лидер спринтерского зачёта соревнований норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Фалуне из-за перелома пальца.

Остальные российские лыжники до финала не добрались. Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Андрей Собакарёв завершили борьбу в четвертьфинале, Андрей Краснов – в полуфинале. Александр Терентьев и Сергей Ардашев не прошли квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
08 февраля 2020, суббота. 17:53 МСК
Окончено
1
Пол Голдберг
Норвегия
2:51.83
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.52
3
Александр Большунов
Россия
+0.92
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