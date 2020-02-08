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Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). В спринте сильнейшая дистанционщица дошла до полуфинала. Второй по-прежнему остаётся россиянка Наталья Непряева, ставшая второй в спринте. Непряева на 115 очков опережает норвежку Хейди Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 22 гонок

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1575.
3. Наталья Непряева (Россия) — 1167.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1052.
5. Джессика Диггинс (США) – 800.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 789.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 680.

9 февраля женщины побегут масс-старт свободным стилем на 10 км, который из-за тёплой погоды заменил гонку в раздельным стартом на 15 км.

Лыжница Непряева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
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