Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). В спринте сильнейшая дистанционщица дошла до полуфинала. Второй по-прежнему остаётся россиянка Наталья Непряева, ставшая второй в спринте. Непряева на 115 очков опережает норвежку Хейди Венг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 22 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1575.
3. Наталья Непряева (Россия) — 1167.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1052.
5. Джессика Диггинс (США) – 800.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 789.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 680.
9 февраля женщины побегут масс-старт свободным стилем на 10 км, который из-за тёплой погоды заменил гонку в раздельным стартом на 15 км.
- 8 февраля 2020
-
19:43
-
19:25
-
18:58
-
18:38
-
18:25
-
18:02
-
17:52
-
17:30
-
16:37
-
16:30
-
15:35
-
15:19
-
14:21
-
13:59
-
12:59
-
12:17
-
12:12
-
11:48
-
11:43
-
11:34
-
11:08
-
10:40
-
10:33
-
09:33
-
09:01
-
02:29
-
01:33
-
01:02
-
00:50
-
00:24
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:58
-
22:12
-
22:04