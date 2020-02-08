Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 295 очков

Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 295 очков
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачёте Кубка мира после бронзы в спринте на девятом этапе соревнований в Фалуне (Швеция). Пропускающий этот этап из-за перелома пальца норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо отстаёт от россиянина уже на 295 очков.

Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов, не сумевший выйти в полуфинал спринта.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт после 22 гонок

1. Александр Большунов (Россия) — 1517.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1222
3. Сергей Устюгов (Россия) – 864.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 811.
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 784.
6. Пол Голдберг (Норвегия) — 682…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 420.
12. Андрей Ларьков (Россия) — 392.

9 февраля мужчины побегут масс-старт свободным стилем на 15 км, который из-за тёплой погоды заменил гонку в раздельным стартом на 30 км.

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Норвежский лыжник Клебо сломал палец и сдался. Это его последний шанс победить Россию?
История с нелепой травмой выглядит неоднозначно. Неужели норвежец испугался проиграть россиянину Большунову в честной борьбе?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020