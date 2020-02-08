Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 295 очков

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачёте Кубка мира после бронзы в спринте на девятом этапе соревнований в Фалуне (Швеция). Пропускающий этот этап из-за перелома пальца норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо отстаёт от россиянина уже на 295 очков.

Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов, не сумевший выйти в полуфинал спринта.



Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт после 22 гонок



1. Александр Большунов (Россия) — 1517.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1222

3. Сергей Устюгов (Россия) – 864.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 811.

5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 784.

6. Пол Голдберг (Норвегия) — 682…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 420.

12. Андрей Ларьков (Россия) — 392.



9 февраля мужчины побегут масс-старт свободным стилем на 15 км, который из-за тёплой погоды заменил гонку в раздельным стартом на 30 км.

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне