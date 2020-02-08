Спортивная пара Панфилова/Рылов выиграла первенство России по фигурному катанию

На первенстве России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат показали победители юношеских Олимпийских игр 2020 года и финала юниорского Гран-При сезона-2019/2020 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Второй результат показали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, третий — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Все призёры стабильно выступили как в короткой, так и в произвольной программе.
Фигурное катание. Первенство России. Саранск
Спортивные пары
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 207,47
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 202,20
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 194,45
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 191,61
5. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 187,66
6. Таисия Собинина/Никита Володин – 175,85
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