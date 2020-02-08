Российские «художницы» выиграли многоборье групп на этапе Гран-при в Москве

Сборная России одержала победу на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике в многоборье групп. Россиянки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова уверенно выиграли упражнение с тремя обручами и двумя парами булав и первенствовали в многоборье по сумме двух упражнений. Накануне россиянки получили вторые оценки за композицию с пятью мячами, уступив команде Беларуси.
Позднее сегодня станут известны победительница и призёры Гран-при Москвы в индивидуальном зачёте. После первого дня соревнований (упражнений с обручем и мячом) лидирует Дина Аверина, второе место занимает Дарья Трубникова, третье – Екатерина Селезнёва.
Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве
Многоборье. Группы
1. Россия – 64,250.
2. Беларусь – 60,450.
3. Израиль – 57,400.
Фото доступно в «инстаграме» ВФХГ.
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