Российские «художницы» выиграли многоборье групп на этапе Гран-при в Москве

Сборная России одержала победу на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике в многоборье групп. Россиянки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова уверенно выиграли упражнение с тремя обручами и двумя парами булав и первенствовали в многоборье по сумме двух упражнений. Накануне россиянки получили вторые оценки за композицию с пятью мячами, уступив команде Беларуси.

Позднее сегодня станут известны победительница и призёры Гран-при Москвы в индивидуальном зачёте. После первого дня соревнований (упражнений с обручем и мячом) лидирует Дина Аверина, второе место занимает Дарья Трубникова, третье – Екатерина Селезнёва.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве

Многоборье. Группы

1. Россия – 64,250.

2. Беларусь – 60,450.

3. Израиль – 57,400.

Фото доступно в «инстаграме» ВФХГ.