Российские бобслеисты завоевали два серебра в двойках на ЧМ среди юниоров

Российские бобслеисты завоевали две серебряные медали в соревнованиях двоек на чемпионате мира среди юниоров в Винтерберге (Германия).

Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов показали второй результат в соревнованиях мужчин. Победу одержал немецкий экипаж Мальте Швенцфайер/Рихард Эльзнер. Бронзовыми призёрами стали их соотечественники Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс.

В соревнованиях женских двоек серебряными призёрами стали россиянки Любовь Черных и Елена Мамедова. Победили немки Ким Калички и Кира Липперхайде, замкнули тройку сильнейших китаянки Ин Цин и Ду Цзяньи.

Бобслей. Чемпионат мира среди юниоров. Винтерберг, Германия

Мужчины. Двойки

1. Мальте Швенцфайер/Рихард Эльзнер (Германия) — 1.51,21.

2. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов (Россия) — отставание 0,11.

3. Максимилиан Ильман/Эрик Штраусс (Германия) — +0,37.

Женщины. Двойки

1. Ким Калички/Кира Липперхайде (Германия) — 1.53,99.

2. Любовь Черных/Елена Мамедова (Россия) — +0,25.

3. Ин Цин/Ду Цзяньи (Китай) — +0,32.

4. Полина Назарук/Анна Парфёнова (Россия) — +0,54…

10. Алёна Осипенко/Юлия Беломестных (Россия) — +0,87.

11. Анастасия Макарова/Александра Локст (Россия) — +1,51.