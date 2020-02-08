Российские бобслеисты завоевали два серебра в двойках на ЧМ среди юниоров

Российские бобслеисты завоевали две серебряные медали в соревнованиях двоек на чемпионате мира среди юниоров в Винтерберге (Германия).
Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов показали второй результат в соревнованиях мужчин. Победу одержал немецкий экипаж Мальте Швенцфайер/Рихард Эльзнер. Бронзовыми призёрами стали их соотечественники Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс.
В соревнованиях женских двоек серебряными призёрами стали россиянки Любовь Черных и Елена Мамедова. Победили немки Ким Калички и Кира Липперхайде, замкнули тройку сильнейших китаянки Ин Цин и Ду Цзяньи.
Бобслей. Чемпионат мира среди юниоров. Винтерберг, Германия
Мужчины. Двойки
1. Мальте Швенцфайер/Рихард Эльзнер (Германия) — 1.51,21.
2. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов (Россия) — отставание 0,11.
3. Максимилиан Ильман/Эрик Штраусс (Германия) — +0,37.
Женщины. Двойки
1. Ким Калички/Кира Липперхайде (Германия) — 1.53,99.
2. Любовь Черных/Елена Мамедова (Россия) — +0,25.
3. Ин Цин/Ду Цзяньи (Китай) — +0,32.
4. Полина Назарук/Анна Парфёнова (Россия) — +0,54…
10. Алёна Осипенко/Юлия Беломестных (Россия) — +0,87.
11. Анастасия Макарова/Александра Локст (Россия) — +1,51.
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