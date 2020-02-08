Сборная России по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете

Сборная России по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в зачёте смешанной эстафеты.

На пятом, предпоследнем этапе соревнований в Дрездене (Германия) россияне Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Эмина Малагич и Павел Ситников стали серебряными призёрами в смешанной эстафете, уступив команде Венгрии. Третье место заняли французы.

В общем зачёте Кубка мира в данной дисциплине российская команда стала недосягаемой для преследователей. Перед заключительным этапом соревнований, который 15–16 февраля пройдёт в Дордрехте (Нидерланды), в активе сборной России 34000 очков, а у ближайших преследователей из Южной Кореи — 26896.

Шорт-трек. Кубок мира. Пятый этап. Дрезден, Германия

Смешанная эстафета. 2000 м

1. Венгрия — 2.38,715.

2. Россия – 2.38,789.

3. Франция — 2.39,869.