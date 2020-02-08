Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. На международном турнире в Торуни (Польша) 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров.



Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров 16 сантиметров.

Фото доступно в «твиттере» World Athletics.

Арман Дюплантис — серебряный призёр чемпионата мира — 2019 и чемпион Европы 2018 года.



Напомним, обладателем мирового рекорда по прыжкам с шестом на открытом воздухе является украинский легкоатлет Сергей Бубка. В 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) он преодолел планку на высоте 6 метров 14 сантиметров.