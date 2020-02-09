Конькобежец Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 м с рекордом катка в Калгари

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Калгари (Канада). Кулижников выиграл с рекордом катка – 1.06,497. Голландцам Томасу Кролу и Кьелду Нёйсу оставалось бороться только за серебро. Россиянин Виктор Муштаков показал девятое время.

На дистанции 500 м Ангелина Голикова стала второй с рекордом России – 36,78 секунды. Победу одержала японка Нао Кодаира, бронзовым призёром стала Ванесса Херцог из Австрии. Ещё одна россиянка, Ольга Фаткулина, — четвёртая.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Калгари, Канада

Мужчины. 1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.06,497.

2. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,017.

3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.07,019…

9. Виктор Муштаков (Россия) – 1.07,586.

Женщины. 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 36,658.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 36,780.

3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,088.

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,116…

8. Дарья Качанова (Россия) – 37,576.