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Конькобежец Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 м с рекордом катка в Калгари

Конькобежец Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 м с рекордом катка в Калгари
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Калгари (Канада). Кулижников выиграл с рекордом катка – 1.06,497. Голландцам Томасу Кролу и Кьелду Нёйсу оставалось бороться только за серебро. Россиянин Виктор Муштаков показал девятое время.

На дистанции 500 м Ангелина Голикова стала второй с рекордом России – 36,78 секунды. Победу одержала японка Нао Кодаира, бронзовым призёром стала Ванесса Херцог из Австрии. Ещё одна россиянка, Ольга Фаткулина, — четвёртая.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Калгари, Канада
Мужчины. 1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.06,497.
2. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,017.
3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.07,019…
9. Виктор Муштаков (Россия) – 1.07,586.

Женщины. 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 36,658.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 36,780.
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,088.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,116…
8. Дарья Качанова (Россия) – 37,576.

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