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Дюплантис: ещё прыгая в подгузниках, я мечтал побить мировой рекорд

Дюплантис: ещё прыгая в подгузниках, я мечтал побить мировой рекорд
Другие / Лёгкая атлетика 0

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис поделился эмоциями после обновления мирового рекорда в прыжках с шестом в помещении. На международном турнире в Торуни (Польша) 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров.

«С тех пор, как я ещё в подгузниках начал прыгать на своём заднем дворе, я хотел стать лучшим из всех, побить мировой рекорд. Не знаю, как объяснить это чувство, но я мечтал об этом с трёх лет.

Так много людей, которых хочется поблагодарить… Мама, папа, мои тренеры. Моя мама была на трибунах и видела этот момент своими глазами… Очень много людей верит в меня — это придаёт сил и помогает преодолевать барьеры», — цитирует Дюплантиса European Athletics.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров и 16 сантиметров.

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