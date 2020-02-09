«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в гандбольной Лиге чемпионов

«Ростов-Дон» в гостях победил венгерский «Ференцварош» в матче третьего тура основного раунда гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд. Встреча завершилась со счётом 35:31 в пользу российского клуба. Самыми результативными в составе ростовчанок стали Юлия Манагарова и Анна Вяхирева, забившие по 9 мячей. По 4 раза отличились Кристина Кожокарь и Анна Сень.

«Ростов-Дон» с четырьмя победами и одной ничьей в семи матчах вышел на первое место в группе 1. В следующем матче 22 февраля «Ростов-Дон» на своей площадке примет французский «Мец», которому на выезде уступил со счётом 20:23.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Группа 1

«Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 31:35 (14:19)