«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в гандбольной Лиге чемпионов
«Ростов-Дон» в гостях победил венгерский «Ференцварош» в матче третьего тура основного раунда гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд. Встреча завершилась со счётом 35:31 в пользу российского клуба. Самыми результативными в составе ростовчанок стали Юлия Манагарова и Анна Вяхирева, забившие по 9 мячей. По 4 раза отличились Кристина Кожокарь и Анна Сень.
«Ростов-Дон» с четырьмя победами и одной ничьей в семи матчах вышел на первое место в группе 1. В следующем матче 22 февраля «Ростов-Дон» на своей площадке примет французский «Мец», которому на выезде уступил со счётом 20:23.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Основной раунд. Группа 1
«Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 31:35 (14:19)
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