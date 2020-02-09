Фигурист Даниелян рассказал, как принималось решение о его участии в чемпионате мира

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2020, российский фигурист Артур Даниелян рассказал, как принималось решение о его участии на чемпионате мира в Монреале. Дело в том, что 16-летний Даниелян перед первенством континента был третьим номером сборной, но в Граце сумел обыграть Александра Самарина. Изначально планировалось, что Артур поедет на юниорский чемпионат мира, а Александр – на взрослый.
«Решение принималось моими тренерами и федерацией. Моим мнением тоже поинтересовались. Мы сошлись во мнениях, и я очень рад, что было принято именно такое решение.
Ожидаю еще большего восторга от чемпионата мира, потому что там будет еще больше крутых спортсменов. Для меня это будет что-то новое. Цель — показать чистое катание. Сейчас я буду накатывать программу, учить другие четверные, а дальше посмотрим, — приводит слова Даниеляна «Матч ТВ».
Чемпионат мира пройдет в Монреале (Канада) с 18 по 22 марта.
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