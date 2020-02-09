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Мама рекордсмена в прыжках с шестом Дюплатиса: сейчас результат кажется нереальным

Мама рекордсмена в прыжках с шестом Дюплатиса: сейчас результат кажется нереальным
Другие / Лёгкая атлетика 0

Мама шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, установившего новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении, поделилась эмоциями от победы сына.

«Мне трудно осознать происходящее. Это были невероятные эмоции, слёзы безграничного счастья, просто поток самых разных чувства. Сейчас всё это кажется чем-то нереальным, и мы ещё не до конца верим в правдивость всего этого», — сказала Хелена Дюплантис в интервью SVT Sport

На международном турнире в Торуни (Польша) 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров 16 сантиметров.

Дюплантис — серебряный призёр чемпионата мира — 2019 и чемпион Европы 2018 года.

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении
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