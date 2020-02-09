Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл произвольную программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея) и стал победителем соревнований. За два проката он получил от судей 299,42 балла.
Вторым стал американский фигурист Джейсон Браун (274,82). На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один представитель Японии — Юма Кагияма (270,61).
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Мужчины. Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 299,42.
2. Джейсон Браун (США) — 274,82.
3. Юма Кагияма (Япония) — 270,61.
4. Цзинь Боян (Китай) — 267,67.
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 265,43.
6. Нам Нгуен (Канада) — 251,60.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,05.
8. Киган Мессинг (Канада) — 251,60.
9. Томоки Хиватаси (США) — 243,93.
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