Японский фигурист Ханю повторил рекордное достижение Загитовой и Транькова

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, одержавший победу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), стал обладателем «Супершлема» в фигурном катании.
К обладателям «Большого шлема» относят победителей финала Гран-при, чемпионата мира и чемпионата Европы/чемпионата четырёх континентов. Победа в Олимпийских играх превращает этот титул в «Золотой шлем». А медали высшей пробы на юниорских чемпионате мира и финале Гран-при – в «Супершлем».
В истории до Ханю выиграть «Супершлем» удавалось лишь шести фигуристам. В разные годы это сделали Юна Ким, Максим Траньков, Тесса Вирту, Скотт Мойер, Алёна Савченко и Алина Загитова.
Ханю выиграл чемпионат четырёх континентов с результатом 299,42 балла. Вторым стал американский фигурист Джейсон Браун (274,82). На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один представитель Японии — Юма Кагияма (270,61).
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